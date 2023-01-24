Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни
09:28 24.01.2023 |
Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.
Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.
Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив очільник держави.
Зеленський доручив уряду в пʼятиденний строк розробити порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою для виїзду могло бути лише реальне службове відрядження.
Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", - зазначається в ньому.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря ради Олексія Данілова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії
|Зеленський підписав указ про звільнення Тимошенка
|«Поясню на яйцях». Чи потрібна Зеленському відставка Шмигаля та Резнікова
|$10 млн за перемогу над Газпромом. Кейс Коболєва не здивував бізнес: як працює світ премій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив директора «Прозорро.Продажі» заступником міністра економіки
|Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ятьох очільників ОВА
|ФРН - союзникам: ЗСУ можна починати тренувати на «Леопардах»
|Німеччина отримала запит Польщі на постачання танків Leopard 2 в Україну
|Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії
|Заступник міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, написав заяву про звільнення
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією