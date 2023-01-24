Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив очільник держави.

Зеленський доручив уряду в пʼятиденний строк розробити порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою для виїзду могло бути лише реальне службове відрядження.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", - зазначається в ньому.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря ради Олексія Данілова.