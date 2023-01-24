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Антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно російського мільярдера
08:42 24.01.2023 |
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського мільярдера Михайла Шелкова.
Як повідомляє ВАКС, у дохід держави стягнуто:
* квартиру загальною площею 175,5 кв. м у Одесі;
* стояночне місце в Одесі;
* склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;
* комплекс у Нікополі;
* квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;
* трактор колісний;
* причіп;
* автомобіль Lexus;
* чотири автомобіля Mitsubishi Pajero Sport;
* грошові кошти на банківських рахунках;
* 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна".
Водночас суд відхилив доводи міністерства щодо належності підприємства та відмовився стягнути на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області.
"Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення", - зазначили у ВАКС.
Міхаіл Шелков - колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив - ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова - громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".
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