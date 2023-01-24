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Трьох українок обрали до керівних органів ПАРЄ
17:52 23.01.2023 |
У 2023 році відразу три представниці України обійняли посади у Парламентській асамблеї Ради Європи, які дають критичний вплив на розробку та ухвалення ключових рішень ПАРЄ.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
У понеділок на засіданні кількох комітетів асамблеї були обрані їхні керівники. Глава української делегації Марія Мезенцева, що є також віцепрезиденткою групи Європейської народної партії, стала главою комітету з питань рівності та недискримінації, обійнявши цю посаду за пропозицією своєю групи, ЄНП.
Одночасно Євгенія Кравчук стала головою комітету з питань культури, науки, освіти та медіа - її делегувала на цю посаду група лібералів, ALDE.
Крім того, віцепрезиденткою ПАРЄ від України (це посада, що призначається без виборів, ротаційно за квотами держав-членів Ради Європи) стала Олена Хоменко. Всі три представниці ВР входять до фракції "Слуга народу".
Важливість цих посад визначається тим, що голови комітетів та віцепрезиденти входять до Бюро асамблеї - головного керівного органу, що діє за межами сесії і визначає, зокрема, пропозиції до порядку денного асамблеї тощо. Минулого року Україна не мала своїх представників у Бюро і мала покладатися на партнерів із дружніх країн.
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