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АНАЛІТИКА

ЄС хоче передавати Україні прибутки з управління замороженими активами РФ

 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського Центробанку, прибуток від якого передаватимуть Україні.

Про це очільник Європейської Ради Шарль Мішель розповів в інтерв'ю Financial Times.

Він заявив, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення України. "Це питання справедливості та чесності, - сказав Мішель. "Це має бути зроблено відповідно до правових принципів - це безсумнівно".

Мішель сказав, що очікує від лідерів ЄС "певного поштовху" в дискусіях. Він додав, що, попри юридичні перешкоди для арешту активів, існує "серйозний політичний інтерес досягти прогресу в цьому питанні і виконати його".

Наприкінці минулого року Європейська комісія вже висунула ідею перевести заморожені активи російської держави у фонд, де ними можна було б активно управляти з метою отримання прибутку, який би пішов на допомогу у відновленні України.

Наразі Єврокомісія намагається полегшити конфіскацію активів російських олігархів, які перебувають під санкціями. Ключовим моментом є забезпечення того, щоб ухилення від санкцій вважалося злочином у всьому ЄС.

Партнери України заблокували близько 300 млрд дол активів ЦБ РФ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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