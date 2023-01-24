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ЄС хоче передавати Україні прибутки з управління замороженими активами РФ
14:29 23.01.2023 |
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського Центробанку, прибуток від якого передаватимуть Україні.
Про це очільник Європейської Ради Шарль Мішель розповів в інтерв'ю Financial Times.
Він заявив, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення України. "Це питання справедливості та чесності, - сказав Мішель. "Це має бути зроблено відповідно до правових принципів - це безсумнівно".
Мішель сказав, що очікує від лідерів ЄС "певного поштовху" в дискусіях. Він додав, що, попри юридичні перешкоди для арешту активів, існує "серйозний політичний інтерес досягти прогресу в цьому питанні і виконати його".
Наприкінці минулого року Європейська комісія вже висунула ідею перевести заморожені активи російської держави у фонд, де ними можна було б активно управляти з метою отримання прибутку, який би пішов на допомогу у відновленні України.
Наразі Єврокомісія намагається полегшити конфіскацію активів російських олігархів, які перебувають під санкціями. Ключовим моментом є забезпечення того, щоб ухилення від санкцій вважалося злочином у всьому ЄС.
Партнери України заблокували близько 300 млрд дол активів ЦБ РФ.
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