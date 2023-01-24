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В ПАРЄ домовилися ухвалити рішення про юридичні наслідки агресії РФ
14:26 23.01.2023 |
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи узгодило проведення термінових дебатів про "Юридичні аспекти агресії РФ проти України та аспекти, що пов'язані з правами людини".
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Проведення термінових дебатів з цього питання ще має бути затверджене у пленарній залі, але це є радше формальністю, оскільки вже досягнута домовленість про це рішення.
Окрім засудження дій Російської Федерації, яку в березні 2022 року виключили з Ради Європи через порушення принципів організації, у документі буде йтися про подальші юридичні наслідки для РФ. Українська делегація наполягає на тому, щоб у документі була прописана потреба створення спецтрибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії, розповіла ЄвроПравді глава делегації Марія Мезенцева. "Тисячі воєнних злочинів ніколи би не відбулися, якби не найвищий злочин агресії, за який російське керівництво обов'язково повинно понести відповідальність. Українська делегація в ПАРЄ об'єднана у відстоюванні цієї тематики", - запевнила вона.
Доповідачем з цього питання стане швейцарський депутат Дам'єн Котьєр.
Також питання спецтрибуналу планується підняти у рішення ПАРЄ щодо майбутнього саміту Ради Європи, який запланований на травень
"Ми хочемо, щоб Рада Європи стала ключовою в тематиці спецтрибуналу. Вже п'ята резолюція голосуватиметься на підтримку цього важливого нового інструменту", - пояснила Мезенцева, нагадавши, що Міжнародний кримінальний суд не має повноважень для розгляду злочину агресії.
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