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АНАЛІТИКА

На східному фронті загинули троє партійців «Євросолідарності» Порошенка

13:15 23.01.2023 |

Політика

 

На східному фронті загинули троє партійців партії "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Зокрема, у боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов "Раф".

Також на Донеччині в боях за Україну загинув партієць "ЄС" з Миколаєва Олександр Тимошенко.

Під час бою на Донбасі також загинув партієць "ЄС" з Миколаївської області Микола Сторожук.

У партії висловили щирі співчуття родинам загиблих.


 


 


 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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