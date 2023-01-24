Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

 

Рада ЄС на рівні глав міністрів закордонних справ у понеділок, 23 січня, обговорить військову допомогу Україні, зокрема буде порушено тему рішення щодо танків, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми розпочнемо з війни Україні, з того, як продовжити військову підтримку України. Ми обговоримо новий транш Європейського фонду миру, щоб збільшити фінансування України", - сказав Боррель після прибуття на засідання Ради ЄС у понеділок.

За його словами, міністри обговорять, зокрема, рівень військової підтримки України після "Рамштайн-8", де учасники зустрічі взяли багато зобов'язань.

"Ми обговоримо воєнну ситуацію, до нас до участі в обговореннях приєднається Дмитро Кулеба", - зазначив Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи обговорюватимуть надання Україні танків, він сказав, що рішення щодо танків не єдина річ, про яку говоритимуть.

"Багато іншої допомоги від країн для військової підтримки України буде обговорено", - додав він.

Сам Боррель виступає за надання танків Україні.

Раніше повідомлялося, що одним із завдань Ради ЄС із закордонних справ 23 січня буде погодження сьомого пакета військової допомоги Євросоюзу Україні.

"Високий представник ЄС (з питань закордонних справ Жозеп Боррель - ІФ-У) спробує досягти згоди щодо нових пропозицій про військову підтримку України засобами сьомого пакета допомоги українським збройним силам за рахунок Європейського фонду миру", - сказав він представникам ЗМІ, коментуючи на умовах анонімності порядок денний наради глав МЗС країн ЄС, яка має відбутися в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес