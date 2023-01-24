Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

Рада ЄС на рівні глав міністрів закордонних справ у понеділок, 23 січня, обговорить військову допомогу Україні, зокрема буде порушено тему рішення щодо танків, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми розпочнемо з війни Україні, з того, як продовжити військову підтримку України. Ми обговоримо новий транш Європейського фонду миру, щоб збільшити фінансування України", - сказав Боррель після прибуття на засідання Ради ЄС у понеділок.

За його словами, міністри обговорять, зокрема, рівень військової підтримки України після "Рамштайн-8", де учасники зустрічі взяли багато зобов'язань.

"Ми обговоримо воєнну ситуацію, до нас до участі в обговореннях приєднається Дмитро Кулеба", - зазначив Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи обговорюватимуть надання Україні танків, він сказав, що рішення щодо танків не єдина річ, про яку говоритимуть.

"Багато іншої допомоги від країн для військової підтримки України буде обговорено", - додав він.

Сам Боррель виступає за надання танків Україні.

Раніше повідомлялося, що одним із завдань Ради ЄС із закордонних справ 23 січня буде погодження сьомого пакета військової допомоги Євросоюзу Україні.

"Високий представник ЄС (з питань закордонних справ Жозеп Боррель - ІФ-У) спробує досягти згоди щодо нових пропозицій про військову підтримку України засобами сьомого пакета допомоги українським збройним силам за рахунок Європейського фонду миру", - сказав він представникам ЗМІ, коментуючи на умовах анонімності порядок денний наради глав МЗС країн ЄС, яка має відбутися в понеділок.