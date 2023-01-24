Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вперше тральщики, передані Британією, вийшли в море під жовто-блакитними прапорами

 

Біля узбережжя Шотландії два українські військові кораблі, які раніше належали Королівським Військово-морським силам, вперше вийшли під українським прапором на тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UKDefenceJournal.

Як повідомляє видання, тральщики проводять регулярне навчання, щоб ознайомити українські екіпажі зі своїми системами. Ці мінні мисливці відтепер мають назви "Чернігів" (колишній HMS Grimsby) і "Черкаси" (колишній HMS Shoreham) і призначені для розмінування мілководних прибережних вод.

Видання нагадує, що угода про передачу тральщиків була підписана ще у січні 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес