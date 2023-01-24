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АНАЛІТИКА

Дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому

 

Наступна, дев'ята, зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому 2023 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Повертаємося додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки тяжкій роботі наших солдатів та представників. Більше довіри - більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому", - написав він у твіттері у понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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