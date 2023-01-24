Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому
10:42 23.01.2023 |
Наступна, дев'ята, зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому 2023 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Повертаємося додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки тяжкій роботі наших солдатів та представників. Більше довіри - більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому", - написав він у твіттері у понеділок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|$10 млн за перемогу над Газпромом. Кейс Коболєва не здивував бізнес: як працює світ премій
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|Трьох українок обрали до керівних органів ПАРЄ
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|НАБУ та САП ще до публікації у ЗМІ розпочали розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі харчування для військових
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією