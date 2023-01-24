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Пісторіус про Leopard для України: Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки
09:26 23.01.2023 |
Найближчим часом буде схвадено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, оприлюднену Sky News.
Посадовець зазначив, що уряд має розглянути багато факторів і не вдаватиметься до поспішних дій.
Пісторіус пояснив, що мовиться про фактори, які включають питання безпеки для німецького населення.
Нагадаємо, західні союзники не дійшли згоди про надання Україні бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.
Однак глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 22 січня підкреслила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
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