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АНАЛІТИКА

Пісторіус про Leopard для України: Уряд Німеччини незабаром вирішить, чи відправляти танки

 

Найближчим часом буде схвадено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, оприлюднену Sky News.

Посадовець зазначив, що уряд має розглянути багато факторів і не вдаватиметься до поспішних дій.

Пісторіус пояснив, що мовиться про фактори, які включають питання безпеки для німецького населення.

Нагадаємо, західні союзники не дійшли згоди про надання Україні бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Однак глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 22 січня підкреслила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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