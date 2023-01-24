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Відповідно до ситуації. Німеччина та Франція схвалили декларацію щодо надання зброї Україні
09:14 23.01.2023 |
Німеччина та Франція виріщили, що адаптуватимуть свою військову підтримку України залежно від розвитку ситуації на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на франко-німецьку декларацію, схвалену за результатами Ради з питань безпеки й оборони, яка відбулась 22 січня у Парижі.
"Держави продовжуватимуть тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни", - мовиться у документі.
Вказується також, що Німеччина та Франція найрішучіше засуджують агресивну війну РФ проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо у:
* політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній;
* буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.
Водночас Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами.
"Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, Німеччина та Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.
Окрім цього, вони сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні та інші тяжкі злочини й підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.
"Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого та тривалого миру", - додається у декларації.
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