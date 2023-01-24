Відповідно до ситуації. Німеччина та Франція схвалили декларацію щодо надання зброї Україні

Німеччина та Франція виріщили, що адаптуватимуть свою військову підтримку України залежно від розвитку ситуації на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на франко-німецьку декларацію, схвалену за результатами Ради з питань безпеки й оборони, яка відбулась 22 січня у Парижі.

"Держави продовжуватимуть тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни", - мовиться у документі.

Вказується також, що Німеччина та Франція найрішучіше засуджують агресивну війну РФ проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо у:

* політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній;

* буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.

Водночас Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами.

"Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, Німеччина та Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.

Окрім цього, вони сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні та інші тяжкі злочини й підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

"Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого та тривалого миру", - додається у декларації.