Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

 

Франція не виключає постачання важких бойових танків "Leclerc" Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Що стосується "Leclerc", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент,

Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки "Leopard" заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7519
  0,1938
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7661  0,12 0,31 40,5929  0,03 0,09
EUR 42,3221  0,06 0,14 43,4989  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес