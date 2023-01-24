Макрон на пресконференції з Шольцом не виключив постачання Україні танків Leclerc

Франція не виключає постачання важких бойових танків "Leclerc" Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Парижі, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Що стосується "Leclerc", я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно", - заявив французький президент,

Шольц, відповідаючи на питання про німецькі танки "Leopard" заявив, що "те, як ми діяли в минулому, завжди тісно координується з нашими друзями і союзниками, і ми будемо продовжувати діяти відповідно до конкретної ситуації".

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.