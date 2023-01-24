Новий міністр оборони Німеччини анонсував поїздку до України

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) планує до весни відвідати Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому ввечері 21 січня.

Відповідаючи на запитання, куди він вирушить на новій посаді в першу чергу, Пісторіус сказав: "Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

На питання про постачання Україні сучасних бойових німецьких танків Leopard міністр відповів, що Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США". "Щоби бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю (20 січня. - Ред.) перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо станеться найгірше", - сказав він.

Ексміністерка Ламбрехт заборонила інвентаризацію "Леопардів"

Колишня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка пішла у відставку 16 січня, судячи з усього, заборонила проводити інвентаризацію наявних у збройних сил Німеччини (Бундесвер) танків Leopard 1 і Leopard 2, повідомило 21 січня видання Business Insider

з посиланням на анонімних співрозмовників.

За їхніми даними, можливими мотивами цього було прагнення уникнути додаткового тиску на німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) у питанні про можливі постачання танків: якби з'ясувалося, що Бундесвер підраховує боєздатні танки, це можна було б інтерпретувати як готовність Берліна передати їх Києву.

Пісторіус розпорядився провести ревізію парку танків Leopard у країні наступного дня після початку виконання обов'язків.

Бундесвер міг би передати Україні 19 моделей Leopard 2

За даними видання Der Spiegel, у розпорядженні міноборони ФРН ще на початку літа 2022 року був список танків Leopard, постачання яких Києву може розглянути Берлін.

Співрозмовники видання в Бундесвері розповіли на умовах анонімності, що у збройних сил Німеччини на той момент було 312 Leopard 2 різних серій, з яких 99 перебували на ремонтно-профілактичних роботах, а один був списаний. В списку зазначалось, які саме моделі підходять для доставки в Україну. "Цілком можливо, що Бундесвер міг би передати 19 моделей Leopard 2A5", - йдеться в матеріалі від 21 січня.

Якщо уряд Німеччини погодиться на постачання, німецькі моделі 2A5 можна поєднати з моделями Leopard 2 з інших європейських країн - наприклад, у Польщі є танки Leopard 2A4, які "як мінімум аналогічні до моделі A5", зазначається в ньому. Однак, зібрати таку партію військової допомоги для України непросто з технічного боку, оскільки більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним управлінням вежею, тоді як у моделей збройних сил ФРН воно електричне, зауважує видання.

ЗСУ розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Постачання сучасних танків українським Збройним силам (ЗСУ) обговорювали на восьмій зустрічі контактної групи з оборони України 20 cічня в німецькому Рамштайні, однак очікуваного рішення щодо німецьких "Леопардів" там не ухвалили.

За підсумками засідання міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що низка західних країн погодилася почати тренування українських військових на німецьких Leopard 2. "Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблений: почнемо навчальні програми на Leopard 2 (українських. - Ред.) екіпажів", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".