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АНАЛІТИКА

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

 

Армія Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії на ремонтній лінії майстерень компанії "Екскалібур", повідомив у неділю MENA Defense, інформаційний журнал з військових питань країн Магрибу.

"Тиждень тому на поле бою було відправлено близько двадцяти одиниць, і їх було видно під час візиту прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали до майстерень армійської компанії "Екскалібур" у Штернберку, де проводилася їхня модернізація", - повідомляє видання.

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

 

Зазначається, що точна кількість одиниць техніки, що передається, невідома. За даними видання, у марокканській армії було 148 Т-72, 136 Т-72Б та 12 Т-72БК, які країна закупила двома партіями у 1999 та 2000 роках.

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

 

"Рішення Марокко щодо постачання зброї Україні було ухвалене практично під тиском під час саміту "Рамштайн" для України, який відбувся 26 квітня 2022 року і був організований США. На цьому саміті Туніс та Марокко були єдиними двома країнами, які представляли Північну Африку. Туніс направив на той час два вантажні літаки в аеропорт Жешув у Польщі, який зосереджує матеріально-технічну допомогу Україні, і Марокко, схоже, наслідувало його приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю", - наголошується в публікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Марокко
 

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