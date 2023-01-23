Після Рамштайну «буде продовження»: танків нема, але екіпажі вже готують

Попри те, що зустріч українських представників із західними союзниками у Рамштайні завершилася без новин про надання Україні танків, у цій історії, виглядає, зарано ставити крапку. Принаймні, міністр оборони України пообіцяв "продовження".

Вже після завершення зустрічі на американській базі у Німеччині президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією, повідомляє CNN.

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - заявив президент Байден, коли його запитали, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки, розроблені в Німеччині.

Тим часом у Британії, яка поки що єдина із союзників офіційно заявила про поставки до України Challenger 2 - своїх танків західного зразка, вже найближчим часом розпочнуться навчання українських військових. Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода".

"Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", - повідомив український посол.

За словами Володимира Пристайка, навчання "не займе багато часу", адже, як відзначають британські інструктори, українські військові вмотивовані й навчаються дуже швидко.

"Ми коли готуємо тут піхотинців, - ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали ще 20 тисяч, - на це йде п'ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів - тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири", - зазначив посол.

За оцінками дипломата, українські танкісти впораються із навчанням "за місяць-півтора".

"Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", - зазначив він.

За словами посла, самі танки також вже готують до відправлення в Україну.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що попри те, що домовленості про постачання німецьких "Леопардів" до України поки що не досягли, українські танкісти вже почнуть навчатися воювати і на них.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їх надання рішення поки що немає, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися", - заявив український міністр оборони в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він також зазначив, що є оптимістом щодо майбутнього надання Україні німецьких танків, - до цього рішення, за словами Олексія Резнікова, Берлін дійде "у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій".

А у своєму Твіттері він повідомив про "відверту" розмову із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми мали відверту розмову щодо "Леопардів-2". Буде продовження", - написав український урядовець у Твіттер.

Тим часом радник керівника ОП Михайло Подоляк також висловив упевненість, що союзники таки нададуть Україні зброю, потрібну для перемоги над Росією. Проте попередив, що кожен день зволікання коштуватиме життів українських бійців.

"Післямова до глобальної нерішучості...Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ, - написав Михайло Подоляк у Твіттері. - Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання - це смерті українців. Думайте швидше".

Напередодні у Рамштайні відбулася восьма зустріч групи з військової допомоги Україні, до якої входять понад 50 країн.

Ця зустріч принесла Україні кілька пакетів військової допомоги, але Німеччина так і не ухвалила рішення, чи дозволяти союзникам поставляти в Україну основні бойові танки "Леопард 2".

Це було головною інтригою зустрічі. Десятки країни Європи мають сотні "Леопардів", критично необхідних для наступу ЗСУ, щонайменше Польща та Фінляндія готові надіслати їх.

Однак ці танки спроєктовані у Німеччині. Згідно з її експортними правилами країни, які вже мають ці танки і хочуть передати їх комусь іншому, мають отримати згоду від німецького уряду.