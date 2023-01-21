Фінансові новини
- |
- 21.01.23
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім
23:51 20.01.2023 |
Високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного наступу на російські сили, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.
Про це на брифінгу в п'ятницю заявив високопосадовець адміністрації президента США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Він додав, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються в контексті гарантування того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною.
У розмові з невеликою групою журналістів на умовах анонімності посадовець також заявив, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.
Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.
"Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута. Це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну", - сказав Міллі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
|США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
|«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім
|Генерал Міллі: вибити російські війська з України цього року буде дуже важко
|Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад
|Глава Пентагону про танки для України: у нас є вікно можливостей до весни
|Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу
|Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання
Бізнес
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний