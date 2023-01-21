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АНАЛІТИКА

США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім

23:51 20.01.2023 |

Політика

 

Високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного наступу на російські сили, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив високопосадовець адміністрації президента США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він додав, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються в контексті гарантування того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною.

У розмові з невеликою групою журналістів на умовах анонімності посадовець також заявив, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату "Рамштайн", привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.

"Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута. Це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну", - сказав Міллі.
 

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