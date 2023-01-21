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АНАЛІТИКА

Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад

 

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні разом із іншими аналогічними пакетами допоможуть підвищити артилерійський потенціал та маневреність Збройних сил України.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він наголосив, що вчора президент США Джо Байден підписав передачу 30-го пакету військової допомоги.

"Разом з іншими пакетами допомоги - це підвищення артилерійського потенціалу, маневреності. Це еквівалент двох бригад або шести механізованих батальйонів, 10 моторизованих батальйонів та чотирьох артилерійських батальйонів. Цей пакет допомоги разом з пакетами від союзників демонструють нашу рішучість направлену на захист українського населення", - заявив генерал.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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