Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад

"Я думаю, ви вже чули, що німецький міністр оборони сказав, що вони сьогодні не ухвалили рішення щодо танків. Чому ми приділили особливу увагу, так це переконатися в тому, що Україна має необхідні можливості та обороноздатності, щоб досягати успіху прямо зараз", - Остін.