Глава Пентагону про танки для України: у нас є вікно можливостей до весни

В США вважають, що зараз існує певне вікно можливостей до весни, аби передати Україні сучасні танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Я думаю, ви вже чули, що німецький міністр оборони сказав, що вони сьогодні не ухвалили рішення щодо танків. Чому ми приділили особливу увагу, так це переконатися в тому, що Україна має необхідні можливості та обороноздатності, щоб досягати успіху прямо зараз", - йдеться у заяві.

Остін зазначив, що зараз є певне вікно можливостей з цього моменту і до весни, приблизно, коли може почати контрнаступ. Він додав, що залишилось не так багато часу, а отже треба посилити обороноздатність.

"Ви вже чули, що голова (мова про Міллі - ред.) вже сказав про суттєві можливості, які ми та деякі наші союзники вирішили надати. Так, там є танки, зокрема, мова йде про танки, і ми продовжуємо це пропонувати, і не тільки ми, але й інші країни. У мене немає ніяких оголошень на цей рахунок, але ви чули, що сказав німецький міністр оборони, що вони поки не ухвалили рішення щодо Leopard", - додав Остін.

