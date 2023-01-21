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Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу
23:41 20.01.2023 |
Під час розгляду питання надання військової допомоги Україні неправильно розмірковувати про необхідність поставити якесь певне озброєння Україні, наприклад танки Leopard 2, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.
"Не має йтися лише про якийсь певний вид озброєнь", - сказав він на пресконференції у ФРН, відповідаючи на запитання про позицію Німеччини, яка наразі не дозволяє постачання Україні танків Leopard 2.
"Напевно, ви чули заяви Німеччини, що вони не ухвалили рішення щодо постачання своїх танків... А нам нема чого оголосити з приводу танків M1 Abrams", - додав Остін. Водночас він нагадав, що західні країни постачають Україні інші види бронетехніки.
Глава Пентагону запевнив, що ФРН, пропри свою позицію щодо танків, надає дуже суттєву допомогу Україні.
Leopard 2 - основний бойовий танк бундесверу, що також є на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.
M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, що перебуває на озброєнні з 1980 року. Згідно з відкритими даними, США мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, ще більше ніж 3 тис. 450 містяться на зберіганні.
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