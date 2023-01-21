Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу

Під час розгляду питання надання військової допомоги Україні неправильно розмірковувати про необхідність поставити якесь певне озброєння Україні, наприклад танки Leopard 2, заявив у п'ятницю глава Пентагону Ллойд Остін.

"Не має йтися лише про якийсь певний вид озброєнь", - сказав він на пресконференції у ФРН, відповідаючи на запитання про позицію Німеччини, яка наразі не дозволяє постачання Україні танків Leopard 2.

"Напевно, ви чули заяви Німеччини, що вони не ухвалили рішення щодо постачання своїх танків... А нам нема чого оголосити з приводу танків M1 Abrams", - додав Остін. Водночас він нагадав, що західні країни постачають Україні інші види бронетехніки.

Глава Пентагону запевнив, що ФРН, пропри свою позицію щодо танків, надає дуже суттєву допомогу Україні.

Leopard 2 - основний бойовий танк бундесверу, що також є на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, що перебуває на озброєнні з 1980 року. Згідно з відкритими даними, США мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, ще більше ніж 3 тис. 450 містяться на зберіганні.