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Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання
23:34 20.01.2023 |
Португалія направить в Україну ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.
"Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання", - заявили в Міністерстві оборони після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн.
У міністерстві додали, що Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.
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