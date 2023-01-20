Фінансові новини
- |
- 20.01.23
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада вже придбала для України систему NASAMS – міністр оборони США
23:07 20.01.2023 |
За підсумками восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Остін нагадав, що кілька країн уже запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони України, згадавши про Францію, Британію та Німеччину - остання запропонувала передати батарею Patriot.
"Нідерланди також передають ракети й пускові установки Patriot, а також забезпечать навчання на цій системі. Крім того, Канада придбала систему NASAMS та пов'язане з нею обладнання для України", - додав очільник Пентагону.
Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд 10 січня оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України. Як відомо, системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади цінним внеском в обороноздатність України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
|США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
|«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання
|Нідерланди направлять Україні дві пускові установки Patriot
|Канада вже придбала для України систему NASAMS – міністр оборони США
|Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» постачання протитанкових засобів та ППО для України
|Колишнього голову Державіаслужби засудили до 3,5 року в'язниці за лобіювання інтересів «МАУ»
|Тимчасово виконувачем обов'язків голови Нацполіції призначено голову поліції Києва Вигівського
|Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році
Бізнес
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний