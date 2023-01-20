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АНАЛІТИКА

Нідерланди направлять Україні дві пускові установки Patriot

 

Нідерланди відправлять до України дві пускові установки зенітної системи Patriot і низку ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Нідерланди нададуть Україні одну батарею Patriot, яка складається зазвичай з 8 пускових установок.

Проте в листі міністра оборони Ндерландів Кайси Оллонгрен йдеться про надання Києву лише двох пускових установок зенітної системи Patriot.

"Нідерланди постачають Україні дві пускові установки зенітної системи Patriot і низку ракет. Крім того, 65 військовослужбовців морської піхоти навчатимуть двома партіями близько 200 українських військових користуватися системою", - йдеться в її листі до Палати представників.

Вона також наголосила, що цим Нідерланди відповідають на наполегливий заклик президента Зеленського забезпечити кращий протиповітряний захист проти атак Росії за допомогою ракет і безпілотників на українські міста та енергопостачання.

"Це політичний сигнал для Росії, що кабінет міністрів рішуче налаштований продовжувати підтримувати Україну", - сказала Оллонгрен.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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