Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» постачання протитанкових засобів та ППО для України

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала можливу передачу Україні протитанкових засобів та засобів протиповітряної оборони на наступній зустрічі контактної групи з оборони України.

"Я запропоную наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів, виходячи з наших запасів і за погодженням з нашою бельгійською оборонною промисловістю", - написала Дедондер у твіттері в п'ятницю.

Водночас вона зазначила, що бере участь у восьмій зустрічі контактної групи, яка відбувається на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.



