Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» постачання протитанкових засобів та ППО для України

 

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала можливу передачу Україні протитанкових засобів та засобів протиповітряної оборони на наступній зустрічі контактної групи з оборони України.

"Я запропоную наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів, виходячи з наших запасів і за погодженням з нашою бельгійською оборонною промисловістю", - написала Дедондер у твіттері в п'ятницю.

Водночас вона зазначила, що бере участь у восьмій зустрічі контактної групи, яка відбувається на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8890  0,08 0,20 40,5583  0,02 0,05
EUR 42,3831  0,08 0,20 43,3852  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес