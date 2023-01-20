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Бельгія запропонує до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» постачання протитанкових засобів та ППО для України
22:30 20.01.2023 |
Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер анонсувала можливу передачу Україні протитанкових засобів та засобів протиповітряної оборони на наступній зустрічі контактної групи з оборони України.
"Я запропоную наступній Раді міністрів додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів, виходячи з наших запасів і за погодженням з нашою бельгійською оборонною промисловістю", - написала Дедондер у твіттері в п'ятницю.
Водночас вона зазначила, що бере участь у восьмій зустрічі контактної групи, яка відбувається на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
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