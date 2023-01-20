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АНАЛІТИКА

Колишнього голову Державіаслужби засудили до 3,5 року в'язниці за лобіювання інтересів «МАУ»

22:26 20.01.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд засудив до 3,5 року в'язниці колишнього голову Державної авіаційної служби України.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За вироком суду експосадовцю призначено покарання у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ВАКС визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом Київ - Тегеран - Київ та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії».

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції України й стягнув у дохід держави майно ректора московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ).
За матеріалами: Укрінформ
 

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