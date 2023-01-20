Колишнього голову Державіаслужби засудили до 3,5 року в'язниці за лобіювання інтересів «МАУ»

Вищий антикорупційний суд засудив до 3,5 року в'язниці колишнього голову Державної авіаційної служби України.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За вироком суду експосадовцю призначено покарання у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ВАКС визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом Київ - Тегеран - Київ та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії».

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції України й стягнув у дохід держави майно ректора московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ).