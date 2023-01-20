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АНАЛІТИКА

Тимчасово виконувачем обов'язків голови Нацполіції призначено голову поліції Києва Вигівського

21:32 20.01.2023 |

Політика

 

У п'ятницю, 20 січня, Кабінет міністрів України призначив тимчасового голову Національної поліції замість Ігоря Клименка, який очолив Міністерство внутрішніх справ. Начальником Нацполіції став Іван Виговський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції у Facebook.

"Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Виговський тимчасово виконуватиме обов'язки голови Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Іван Виговський

Іван Виговський - начальник Головного управління Національної поліції у Києві. Генерал поліції третього рангу. Народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Службу в органах внутрішніх справ проходив з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції у Києві.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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