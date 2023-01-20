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АНАЛІТИКА

Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, - FAZ

 

Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччини. Мова йде про близько 30 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

За даними джерела у дипломатичних колах, Словаччина та Чехія підтримають постачання танків Leopard Україні. Ці країни вже надали українській армії танки радянського виробництва.

У рамках так званого "кільцевого обміну" Німеччина погодилася замінить радянські танки меншою кількість Leopard 2A4. Це не остання модель цього західного танка. Згідно з планом, Берлін повинен постачати два танки за місяць. Ймовірно, перші одиниці техніки Словаччина та Чехія вже отримали, а у грудні почалася підготовка екіпажу.

Видання зазначає, що на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" сторони можуть погодити постачання танків для України.

"Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини", - зазначають автори.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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