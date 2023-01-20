Фінансові новини
- |
- 20.01.23
- |
- 19:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, - FAZ
17:11 20.01.2023 |
Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччини. Мова йде про близько 30 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.
За даними джерела у дипломатичних колах, Словаччина та Чехія підтримають постачання танків Leopard Україні. Ці країни вже надали українській армії танки радянського виробництва.
У рамках так званого "кільцевого обміну" Німеччина погодилася замінить радянські танки меншою кількість Leopard 2A4. Це не остання модель цього західного танка. Згідно з планом, Берлін повинен постачати два танки за місяць. Ймовірно, перші одиниці техніки Словаччина та Чехія вже отримали, а у грудні почалася підготовка екіпажу.
Видання зазначає, що на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" сторони можуть погодити постачання танків для України.
"Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини", - зазначають автори.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
|США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
|«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, - FAZ
|Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на €1 мільярд
|На «Рамштайні» не домовилися про танки, Берлін доручив перевірити запаси Leopard
|Війна в Україні має глобальний, а не регіональний характер - глава МВФ
|Британія долучилась до групи країн, які домагатимуться притягнення до відповідальності керівництва РФ
|Швейцарія готова віддати заморожені активи РФ Україні, але банки проти. Потрібен референдум
Бізнес
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»