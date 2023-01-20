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АНАЛІТИКА

Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на €1 мільярд

 

Міністр оборони ФРН анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на €1 мільярд.

Про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу

«Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро», - поінформував Пісторіус, додавши, що загальна вартість наданої Німеччною військової допомоги перевищить €3,3 мільярда.

За словами Пісторіуса, акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні. 

«Пріоритет №1 - це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси», - сказав глава Бундесверу. 

Німеччина, за його словами, відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Все це включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Подальша допомога у стадії підготовки, сказав Пісторіус. 

Ситуацію в Україні глава Міноборони ФРН описав як «надзвичайно драматичну» і зазначив, що «треба виходити з того, що це триватиме ще місяці». За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України і Німеччина не припинить таку підтримку. Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок. 

Пісторіус вперше був присутній на зустрічі в Рамштайні, адже був призначений міністром оборони лише напередодні. Він зізнався, що був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти загарбників. 

Як повідомлялося, Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

 

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