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АНАЛІТИКА

Війна в Україні має глобальний, а не регіональний характер - глава МВФ

 

Воєнні дії в Україні не можна розглядати як регіональні - за своїм впливом вони належать до глобальних, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Глава МВФ брала участь у сесії, присвяченій перспективам світової економіки, яка, за традицією, закриває ділову програму форуму в Давосі. Коли модератор уже закінчував сесію, Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера: він зокрема заявив, що воєнні дії в Україні є глобальними, оскільки на карту поставлені спільні цінності.

Керівник МВФ погодилася із такою оцінкою. За словами Георгієвої, війна "знищила "дивіденди світу", якими ми насолоджувалися три десятиліття". На цьому фоні держави змінюють свою інвестиційну політику, перекидаючи кошти у воєнний сектор, констатувала Георгієва. Крім того, загострюються такі глобальні проблеми, як бідність та голод, додала вона. Те, що відбувається, вона охарактеризувала як "війна проти світового економічного процвітання".

Георгієва у 2004-2008 pp. очолювала представництво Світового банку Росії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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