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АНАЛІТИКА

Швейцарія готова віддати заморожені активи РФ Україні, але банки проти. Потрібен референдум

 

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс дав зрозуміти, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та використання їх для відновлення України. Проте проти передачі активів виступають швейцарські банки, пише агентство Bloomberg.

"Якщо ми серйозно налаштовані допомогти відновити Україну, нам потрібно подумати про те, як ми це фінансуватимемо. Але це має бути зроблено правильно в межах верховенства закону", - сказав Кассіс в інтерв'ю газеті Tages-Anzeiger.

За словами міністра, Швейцарія вже заморозила активів росіян під санкціями на 7,5 млрд франків ($8,2 млрд). Згідно з чинним законодавством, ці активи не можуть бути конфісковані. Щоб змінити закон, найімовірніше, потрібно буде провести референдум.

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, лише тому, що вважаємо це правильним з морального погляду", - сказав Кассіс.

Швейцарські банки дуже критично поставилися до цієї пропозиції. Подібне ігнорування прав власності підірвало б статус Швейцарії як фінансового центру, повідомила газета NZZ із посиланням на неназваного банкіра. Інший банкір назвав це "смертною карою" для швейцарських банків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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