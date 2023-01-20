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Одна з країн запросила дозволу Німеччини на постачання Leopard 2 Україні, - Уоллес
11:52 20.01.2023 |
Міністр оборони Британії Бен Уоллес повідомив, що одна з країн, що експлуатують танки Leopard 2 німецького виробництва, запросила у Німеччини дозволу на постачання цієї техніки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Уоллес, який провів переговори з 10 союзниками на військовій базі в Естонії, не уточнив, про яку саме країну йдеться, проте, як пише Sky News, швидше за все, це була Польща, яка вже ясно дала зрозуміти, що вона хоче відправити німецькі бойові танки в Україну.
"Наскільки я розумію, сьогодні надійшов офіційний запит (про постачання Leopard 2 Україні - ред.) від країни - я не знаю жодних подробиць про те, хто чи що - і, очевидно, це процес, який необхідно опрацювати", - сказав міністр.
На запитання, чи вважає він, що Німеччина має схвалити цей запит, Уоллес сказав: "Я хочу, щоб якнайбільше танків підтримали зусилля України. У цьому немає жодного секрету. Якщо ми хочемо передати Кремлю повідомлення про те, що ми не здаємося, що ми подвоюємо ставку, танки - частина цього.
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, який також був присутній на базі в Естонії, сказав Reuters, що кілька країн оголосять про свій намір відправити танки Leopard до України на зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у п'ятницю.
"Деякі країни обов'язково відправлять танки "Леопард" до України, це точно", - уточнив Анусаускас.
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