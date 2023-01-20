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АНАЛІТИКА

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16 і назвали для цього умову

 

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Нагадаємо, зовсім нещодавно повідомлялося, що Нідерланди готові оплатити для України танки Leopard.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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