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Leopard 2 не увійшли до рекордного пакета допомоги від Фінляндії, вирішуватимуть окремо - Міноборони
11:43 20.01.2023 |
Танки Leopard 2 не увійшли до найбільшого пакета допомоги Фінляндії для України, рішення щодо них будуть ухвалювати окремо.
Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це сказав спеціальний радник міністра оборони Фінляндії Мііка Пюннонен.
"З того, що я можу повідомити - цей пакет не включає танки Leopard 2... До нього входить важке озброєння та боєприпаси", - сказав він у коментарі агентству.
За його словами, рішення про надання Україні "Леопардів", яких у Фінляндії близько 200 машин, буде ухвалюватися окремо за підсумками координації з союзниками на авіабазі "Рамштайн", де сьогодні проходить нова зустріч представників близько 50 держав щодо військової підтримки України.
Нагадаємо, 20 січня Фінляндія оголосила про виділення рекордного пакета допомоги для України на 400 млн євро. Це більш ніж удвічі більше, ніж сукупна вартість попередніх пакетів. Деталі допомоги не розголошують задля безпеки логістики.
Надання такої масштабної допомоги стало можливим завдяки домовленості зі Швецією про те, що вона за потреби допоможе Фінляндії компенсувати передане Україні.
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