Фінансові новини
- |
- 20.01.23
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН надасть Україні 4 млн доларів на розмінування територій
09:13 20.01.2023 |
Організація об'єднаних націй планує виділити близько 4 млн доларів на розмінування Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Кошти направлять на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів для керування ними.
"Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини. На сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України", - наголосили в Мінреінтеграції.
В міністерстві заявили, що наразі загальна площа забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами в області складає майже 2614 тис. кв. км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
|«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
|Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН надасть Україні 4 млн доларів на розмінування територій
|Новий глава МЗС Ізраїлю відвідає Україну після запрошення Кулеби — ЗМІ
|Постачаючи Україні боєприпаси, США співпрацюють з Ізраїлем і Південною Кореєю, - Пентагон
|Директор ЦРУ минулого тижня приїздив до Києва та розповів про плани Кремля - ЗМІ
|Нідерланди можуть заплатити за Leopard 2, які будуть відправлені в Україну
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
Бізнес
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання