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Директор ЦРУ минулого тижня приїздив до Києва та розповів про плани Кремля - ЗМІ
08:47 20.01.2023 |
Керівник Центрального розвідувального агентства США Білл Бьорнс минулого тижня приїздив до Києва для того, щоб розповісти президенту України Володимиру Зеленському, які дії Росії США передбачають навесні на основі своїх даних.
Про це першим повідомив The Washington Post, а за ними CNN та інші американські ЗМІ, пише "Європейська правда".
"Директор Бьорнс їздив до Києва, де він зустрівся з українськими колегами з розвідки та президентом Зеленським і підсилив нашу триваючу підтримку України, яка захищається від російської агресії", - повідомив журналістам у коментарі американський посадовець, ім'я якого не називають.
Це перший приїзд Бьорнса до Києва у 2023 році та третій з початку повномасштабної війни, принаймні з тих, про які стало відомо - керівник американської розвідки їздив до Києва у жовтні й листопаді. Один з його візитів випав на день чергового російського масованого ракетного обстрілу по Україні.
Одне з українських джерел повідомило CNN, що зараз в Україні стурбовані подальшими темпами постачання зброї через те, що республіканці отримали більшість у Палаті представників, а серед них є політики, які скептично ставляться до підтримки України.
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