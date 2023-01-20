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Новий міністр оборони Німеччини: німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських
08:14 20.01.2023 |
Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не повинне бути прив'язане до надання танків M1 Abrams Сполученими Штатами.
Як пише "Європейська правда", про це Пісторіус сказав в інтерв'ю телеканалу ARD.
"Мені нічого не відомо про подібний взаємозв'язок", - сказав очільник німецького Міноборони у відповідь на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки Leopard лише у тому випадку, якщо США поставлять бойові танки Abrams.
На питання, чи буде Німеччина постачати бойові танки без США, Пісторіус зазначив, що це канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом.
"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", - зазначив він.
Напередодні ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонні розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні - якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.
Публічно Шольц наголошував, що рішення про надання танків повинні ухвалюватись лише в координації із союзниками.
Україна активно закликає надати їй західні танки, насамперед Leopard 2 німецького виробництва. Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.
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