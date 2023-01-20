Новий міністр оборони Німеччини: німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не повинне бути прив'язане до надання танків M1 Abrams Сполученими Штатами.

Як пише "Європейська правда", про це Пісторіус сказав в інтерв'ю телеканалу ARD.

"Мені нічого не відомо про подібний взаємозв'язок", - сказав очільник німецького Міноборони у відповідь на запитання, чи готова Німеччина постачати Україні танки Leopard лише у тому випадку, якщо США поставлять бойові танки Abrams.

На питання, чи буде Німеччина постачати бойові танки без США, Пісторіус зазначив, що це канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом.

"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме", - зазначив він.

Напередодні ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонні розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні - якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Публічно Шольц наголошував, що рішення про надання танків повинні ухвалюватись лише в координації із союзниками.

Україна активно закликає надати їй західні танки, насамперед Leopard 2 німецького виробництва. Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

