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Угорщина заблокувала виділення Україні 500 млн євро військової допомоги ЄС – ЗМІ
22:24 19.01.2023 |
Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.
Про це польському виданню RMF FM у четвер повідомив високопоставлений дипломат ЄС, пише "Європейська правда".
Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.
Вето Будапешта викликає все більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного обґрунтування, окрім того, що сприяє Росії. Очікується, що країни Європейського Союзу тиснутимуть на Будапешт у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Однак у ЄС є і запасний план - його вже задіювали, коли Угорщина блокувала 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні на початку грудня 2022 року.
Тоді Євросоюз ухвалив рішення, яке дозволило б надавати цю допомогу в обхід Угорщини. Цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася, і пакет допомоги врешті-решт був ухвалений 27-ма країнами ЄС.
Тож якщо Будапешт не відмовиться від свого вето, ЄС також може ухвалити подібне рішення у 26 країнах, припускають співрозмовники RMF FM серед дипломатів у Брюсселі. "Маленькій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всього ЄС", заявив один із них.
Бюджет Європейського фонду миру, сьомий транш якого на закупівлю зброї для України заблокований Угорщиною, становить 5,6 мільярда євро. На 2023 рік він був збільшений на два мільярди євро з можливістю подальшого збільшення до майже 11 мільярдів євро.
Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення війни Євросоюз і його держави-члени виділили 50 мільярдів євро допомоги Україні.
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