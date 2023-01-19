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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси
18:42 19.01.2023 |
Литва оголосила про новий пакет військової допомоги України, який включатиме гармати та вертольоти.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".
"Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.
Нагадаємо, естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.
Швеція оголосила про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.
Данія відправляє в Україну 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.
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