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Іран не визнає анексію захоплених Росією українських регіонів - глава МЗС
18:36 19.01.2023 |
Глава МЗС Ірану Хуссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію Росією окупованих територій України.
Про це він сказав в інтерв'ю TRT World, пише "Європейська правда".
"Ми виступаємо проти війни і переселення людей в Україні. З іншого боку, ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном і Москвою, ми не визнаємо відокремлення Криму від України", - сказав іранський дипломат.
"Ми не визнавали відокремлення Луганської і Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці. Коли ми говоримо, що війна не є рішенням в Україні, ми маємо це на увазі, і ми віримо, що це фундаментальна політика, і ми покладаємось на це", - додав він.
Іранський високопосадовець 17 січня прибув до Анкари з робочим візитом, де зустрічався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Іран надає Росії військову підтримку у війні проти України, постачаючи Москві дрони-камікадзе. У зв'язку з поставками США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Ірану.
Ймовірно, Іран і Росія ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет. Глава МЗС Дмитро Кулеба попереджав, що Іран перетне "червону лінію", якщо надасть Росії ракети.
У Білому домі вважають, що в обмін на постачання Іраном Росії зброї для ведення війни в Україні Москва надає Тегерану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки.
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