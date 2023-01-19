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Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом
16:50 19.01.2023 |
Глава Євроради Шарль Мішель у четвер виступив у Верховній Раді.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили декілька нардепів у соцмережах, серед яких Ярослав Железняк.
Під час виступу Мішеля у залі були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.
За словами Железняка, у виступі Мішель зазначив, що "приїхав сказати вам - сьогодні ми всі українці!".
Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати. "Україна - це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!", - цитує нардеп Мішеля.
"Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо... Не може бути вільної Європи без вільної України", - сказав також Мішель, згідно з нардепом Железняком.
Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.
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