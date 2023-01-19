Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

 

Глава Євроради Шарль Мішель у четвер виступив у Верховній Раді. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили декілька нардепів у соцмережах, серед яких Ярослав Железняк. 

Під час виступу Мішеля у залі були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

За словами Железняка, у виступі Мішель зазначив, що "приїхав сказати вам - сьогодні ми всі українці!".

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати. "Україна - це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!", - цитує нардеп Мішеля. 

"Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо... Не може бути вільної Європи без вільної України", - сказав також Мішель, згідно з нардепом Железняком.

Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5215
  0,0658
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9707  0,01 0,02 40,5772  0,04 0,11
EUR 42,2990  0,00 0,01 43,3628  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес