Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

Глава Євроради Шарль Мішель у четвер виступив у Верховній Раді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили декілька нардепів у соцмережах, серед яких Ярослав Железняк.

Під час виступу Мішеля у залі були присутні керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

За словами Железняка, у виступі Мішель зазначив, що "приїхав сказати вам - сьогодні ми всі українці!".

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати. "Україна - це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!", - цитує нардеп Мішеля.

"Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо... Не може бути вільної Європи без вільної України", - сказав також Мішель, згідно з нардепом Железняком.

Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.