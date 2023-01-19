НАБУ почало провадження щодо судді Василенка через незадекларовані квартири в Москві та Криму, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Ярославом Василенком квартири в Москві та апартаментів у Севастополі, які належать його родині.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит програми "Схеми", передає Радіо Свобода

Раніше журналісти повідомляли про це незадеклароване українським суддею російське та кримське нерухоме майно, а також про його регулярні поїздки в окупований Росією Крим.

"За результатами вивчення матеріалів згаданого у запиті журналістського розслідування Національне бюро зареєструвало кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у відповіді НАБУ.

Максимальна санкція за цієї частиною статті (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Як встановили журналісти "Схем", дружина судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка Олена має у власності дві квартири в Севастополі в ЖК "Аквамарин" з видом на море загальною площею 115 квадратних метрів.

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. При цьому, як свідчить свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким відбулася реєстрація прав власності, вона стала власницею апартаментів за своїм паспортом громадянки РФ, про що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.

Журналісти перевірили дані її паспорта і встановили, що він є чинним. У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена.

У своїй майновій декларації за 2020 рік суддя Шостого адміністративного апеляційного суду не зазначив, що його дружина має у власності апартаменти в Севастополі.

Судячи з вартості виставлених на продаж апартаментів у цьому комплексі, орієнтовна ринкова ціна кримського майна родини Василенка може сягати понад 17 млн грн.

Окрім того, "Схеми" встановили, що родина судді володіє нерухомістю у Москві. Власниками половини квартири загальною площею 72 квадратних метри є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Василенко. При цьому власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за паспортами громадянок РФ.

Власниками цього майна дружина і дочка Василенка стали у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію.

За даними профільних сайтів з продажу нерухомого майна, де можна придбати квартиру у цьому будинку, вартість частки дружини судді у цій квартирі становить приблизно 2,5 млн грн. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до декларації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 млн грн.

Також журналісти-розслідувачі отримали дані щодо поїздок українського судді Ярослава Василенка з російської бази про перетин кордону, в яку влада РФ після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в'їжджає на окупований півострів з боку материкової України. Так "Схеми" з'ясували, що після анексії, із 2014 року, представник української судової влади по декілька разів на рік їздив до Криму, востаннє - 2021 року.

Журналісти підрахували, що сумарно з початку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим та провів на півострові щонайменше 206 днів.