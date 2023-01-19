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Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc, - Politico

Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc, - Politico

 

Уряд Франції опрацьовує варіант із можливою відправкою Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc ("Леклерк"), повідомляє у четвер Politico з посиланням на неназваного представника французької влади.

"Це складне питання, і в Парижі його ще не вирішили. Але ми думаємо із цього приводу", - сказало джерело.

Він зазначив, що ситуацію може прояснити спільне засідання Кабмінів Франції та ФРН, заплановане на неділю.

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

Західні ЗМІ уточнювали, що хоча Польща й Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard-2 німецького виробництва, для цього їм потрібно отримати дозвіл Берліна через схвалені ФРН обмеження на експорт озброєнь.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами. Зі свого боку віцеканцлер Роберт Хабек зазначав, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання танків у тому випадку, якщо спочатку свої танки передадуть США.

Politico повідомляло з посиланням на джерела, що танки M1 Abrams не увійдуть до чергового пакета військової допомоги Україні, про який влада США планує оголосити в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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