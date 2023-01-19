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Генсек ООН не вірить у мирні переговори між Україною та Росією в найближчому майбутньому
09:00 19.01.2023 |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу визнав, що не вважає ймовірним проведення мирних переговорів між Україною та Росією найближчим часом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Кінець буде... всьому є кінець, але я не бачу кінця війни в найближчому майбутньому. Я не бачу на даний момент шансів на серйозні мирні переговори між двома сторонами", - цитує виступ Гутерреша пресслужба ООН.
Він наголосив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну порушило міжнародне право й Статут ООН, підкресливши складність припинення насильства, коли обидві сторони продовжують мати "два різних уявлення про те, що таке Російська імперія, що таке національності".
"Це ускладнює пошук рішення, але це рішення має ґрунтуватися на міжнародному праві й відповідати територіальній цілісності... Я не бачу умов для того, щоб це сталося в найближчому майбутньому", - визнав генсек ООН.
Водночас Гутерреш підкреслив, що в деяких питаннях Київ і Москва все ж співпрацюють. Серед них - обговорення обміну військовополонених та підтримка роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.
Минулого місяця генеральний секретар ООН заявив, що песимістично ставиться до перспектив збройного конфлікту між Україною і Росією, але сподівається, що він завершиться у 2023 році.
На тому ж форумі в Давосі президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки у найближчі тижні може наступити ключовий момент у війні проти Росії. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повторив заклик збільшити постачання зброї до України в, за його словами, поворотний момент російської повномасштабної агресії.
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