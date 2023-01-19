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«Таємний рятівник». Welt дізналося про значну допомогу Україні від Болгарії
08:55 19.01.2023 |
Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли наша країна відчувала гостру потребу у такій допомозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
За інформацією видання, коли Україна потребувала радянських снарядів і палива, порятунок прийшов з несподіваного боку - Болгарії. Софія протягом усього періоду намагалася підкреслити, що не спрямовує військову допомогу нашій країні через велику кількість проросійськи налаштованих політиків, але це все було лише "димовою завісою".
У Welt наголошують, що про таку таємну допомогу Україні від Болгарії вдалося дізнатися на підставі інтерв'ю з колишнім болгарським прем'єром Кирилом Петковим, його міністром фінансів Асеном Василевим та головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Журналісти стверджують, що між урядами України та Болгарії не було укладено договорів про постачання зброї, вся допомога йшла через посередницькі компанії та низку держав - Румунію, Угорщину та Польщу, а звідти до нашої країни.
"За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на початковому етапі війни, надходили з Болгарії", - розповів Пєтков.
За даними видання, примітно, що дизельне паливо, яке постачалося в Україну з Болгарії, перероблялося з російської нафти на заводі, який на той час належав компанії з країни-агресора Lukoil.
"Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40 відсотків потреб України", - зазначив Василев.
При цьому Кулеба у коментарі виданню підтвердив таку інформацію. Він зазначив, що у квітні 2022 року Україні загрожувала відсутність боєприпасів.
"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) надіслав мене за необхідними матеріалами", - розповів Кулеба.
Він наголосив, що це було "питання життя та смерті", оскільки росіяни могли захопити ще більше населених пунктів та "вбити, закатувати, зґвалтувати" ще більше українців.
"Кирилл Петков виявив принциповість, і я завжди буду йому вдячний за те, що він використав усі свої політичні навички для пошуку рішення", - заявив Кулеба, зазначивши, що екс-прем'єр Болгарії на той момент вирішив бути на правильній стороні історії.
При цьому у виданні додають, що всі постачання в Україну з Болгарії було профінансовано США та Великою Британією.
Нагадаємо, парламент Болгарії лише в середині грудня 2022 року схвалив постачання зброї до України.
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