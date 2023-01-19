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АНАЛІТИКА

До танків і артилерії. Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС

До танків і артилерії. Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС

 

Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі під час його візиту до Канади.

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.

Нагадаємо, що раніше Велика Британія офіційно підтвердила, що відправить Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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