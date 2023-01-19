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До танків і артилерії. Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС
08:50 19.01.2023 |
Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови британського МЗС Джеймса Клеверлі під час його візиту до Канади.
Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.
"Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав Клеверлі.
Нагадаємо, що раніше Велика Британія офіційно підтвердила, що відправить Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
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