США сподіваються змінити динаміку війни в Україні новими поставками зброї, - Пентагон

Сполучені Штати мають намір змінити динаміку війни Росії проти України, надаючи нові пакети військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону від 18 січня, витяг з якого оприлюднило Reuters.

"Нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та "майже замороженої лінії фронту" в Україні", - цитує агентство американського посадовця.

За даними ЗМІ, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей ЗСУ дасть новий поштовх для протистояння російським окупантам.

Водночас заступник міністра оборони Колін Каль заявив, що США все ще не готові надати Україні танки Abrams.

"Танк Abrams - це дуже складна техніка. Він дорогий. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун", - пояснив він.

