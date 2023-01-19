Фінансові новини
- |
- 19.01.23
- |
- 08:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США сподіваються змінити динаміку війни в Україні новими поставками зброї, - Пентагон
08:44 19.01.2023 |
Сполучені Штати мають намір змінити динаміку війни Росії проти України, надаючи нові пакети військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону від 18 січня, витяг з якого оприлюднило Reuters.
"Нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та "майже замороженої лінії фронту" в Україні", - цитує агентство американського посадовця.
За даними ЗМІ, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей ЗСУ дасть новий поштовх для протистояння російським окупантам.
Водночас заступник міністра оборони Колін Каль заявив, що США все ще не готові надати Україні танки Abrams.
"Танк Abrams - це дуже складна техніка. Він дорогий. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун", - пояснив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка
|Канада передасть Україні 200 бронемашин
|Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах
|Кіссінджер підтримав ідею вступу України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До танків і артилерії. Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, - глава МЗС
|США сподіваються змінити динаміку війни в Україні новими поставками зброї, - Пентагон
|США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму, - NYT
|Стадія торгу. Чому Путін передумав лякати Байдена
|Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ
|Зеленський: НАТО – найкраща гарантія безпеки для України
Бізнес
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny