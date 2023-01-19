Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ

Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що його країна не може підтримати вторгнення Росії в Україну й визнає Крим і Донбас українськими територіями.

Про це, як пише "Європейська правда", Вучич сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна, і так буде завжди", - зазначив сербський президент.

В інтерв'ю Вучич також спрогнозував, що у війні між Україною та Росією "найгірше ще попереду", оскільки обидві сторони заглиблюються в конфлікт.

Президент Сербії, який мав десятки зустрічей з російським візаві Владіміром Путіним протягом останніх років і брав уроки російської мови, щоб мати можливість говорити з ним безпосередньо, сказав, що не розмовляв зі своїм колегою вже "багато місяців".

Також він підкреслив, що Сербія далеко не в усьому підтримує владу в Москві: "Ми не завжди в захваті від деяких їхніх позицій. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне рішення або більшість рішень, які надходять з Кремля".

Зазначимо, що в нинішніх коментарях Вучича небагато нового. Ще у 2018 році він підкреслював, що Сербія не визнає анексії Криму, посилаючись, серед іншого, на прецедент частково визнаного Косова (яке Україна, як відомо, не визнає).

Сербія - традиційно один із найближчих союзників Росії в Європі - намагається встановити певну дистанцію від Москви, оскільки повномасштабна війна в Україні загострює відносини між двома країнами та їхніми лідерами.

Небажання Сербії приєднатися до санкцій США та Європейського Союзу проти Росії призвело до посилення тиску на Белград з метою розірвати зв'язки з Москвою. Вучич називав заклики ЄС приєднатися до санкцій "брутальним втручанням" у внутрішні справи його держави.