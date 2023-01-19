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Бронемашини «Stryker» і GLSDB увійдуть до нового пакету допомоги від США Україні – POLITICO

Бронемашини «Stryker» і GLSDB увійдуть до нового пакету допомоги від США Україні – POLITICO

 

Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі "Рамштайн" (ФРН).

Про це POLITICO повідомляє з посиланням на трьох американських чиновників.

До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства "Stryker".

Також до пакету мають увійти високоточні плануючі бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з дальністю ураження понад 150 км. Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок HIMARS та M270.

Бронемашини «Stryker» і GLSDB увійдуть до нового пакету допомоги від США Україні – POLITICO

 Боєприпас GLSDB фото від SAAB

Танки M1 Abrams поки що не будуть постачатися Україні. Причина - заскладна логістика і подальше технічне обслуговування. Натомість, США більше не переймаються тим, що західні танки можуть спровокувати ескалацію з боку Москви.

Також США поки що не готові постачати Україні ракетні комплекси ATACMS.

Фінальний перелік пакету ще не ухвалений і він може змінюватися до кінця тижня. Чиновники повідомили POLITICO, що він включатиме "боєприпаси, артилерію та броню".

На зустріч на базу "Рамштайн" прибудуть як міністр оборони США Ллойд Остін так і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: США
 

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