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Столтенберг обіцяє «важке і сучасне озброєння» для України
22:13 18.01.2023 |
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 18 січня, заявив, що на черговій зустрічі міністрів оборони в форматі "Рамштайн", яка відбудеться цієї п'ятниці, 20 січня, західні партнери пообіцяють Києву більш важке і сучасніше озброєння.
"Основний меседж: буде більше підтримки, передової підтримки, більш важке озброєння і більш сучасне озброєння, тому що це боротьба за наші цінності", - сказав він, цитує AFP.
Генсек НАТО заявив, що "існує нагальна потреба, час не чекає" у наданні більшої кількості зброї Києву. "Дуже небезпечно недооцінювати Росію, - сказав Столтенберг. "Вони мобілізували ще 200 тисяч військових. Президент Путін продемонстрував готовність пожертвувати тисячами і тисячами молодих російських солдатів", - додав він.
За словами Столтенберга, позиція НАТО залишається незмінною: Україна стане членом Альянсу. Але "основний фокус зараз - підтримувати Україну, переконатися, що Україна виграє війну".
"Якщо ми хочемо мирних переговорів для вирішення війни в Україні, ми маємо надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях. Зброя - шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб мати переговори - це переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти і домовитися", - заявив він.
Повторив заклик до термінових дій й президент Польщі Анджей Дуда. "На передовій багато російських солдатів, і ми боїмося, що вони готуються до нового наступу, можливо, за кілька місяців", - сказав Дуда. "Тому дуже важливо зараз надати Україні додаткову військову підтримку, особливо більш сучасні танки, особливо сучасні ракети для захисту України".
В очікуванні рішення Німеччини
Від початку 2023 року вже низка країн ЄС, зокрема Польща і Фінляндія, висловила готовність постачати Україні сучасні бойові танки Leopard 2, які виготовляють в Німеччині. Також Польща та інші країни неодноразово закликали ФРН долучитися до постачань.
За інформацією ЗМІ, Німеччина під тиском союзників уже готова погодитись на передачу Україні Leopard 2 і, ймовірно, ухвалить відповідне рішення до зустрічі міністрів оборони в форматі "Рамштайн", яка пройде у п'ятницю, 20 січня.
Однак офіційно таке рішення ще не ухвалене, а канцлер Шольц заявляє, що Німеччина все ще консультується з союзниками щодо можливого постачання танків Україні.
Надати Україні танки власного виробництва Challenger 2 раніше пообіцяла Великобританія.
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