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В Європарламенті закликали Німеччину передати Україні танки Leopard 2
16:34 18.01.2023 |
Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні для негайного розгортання сучасного озброєння і системи протиповітряної оборони.
Про це йдеться у затвердженому в середу щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.
Євродепутати також закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння і систем протиповітряної оборони.
Вони підкреслюють, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.
"ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені", - попереджають депутати Європарламенту.
Раніше в середу президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також висловилася за надання Україні танків.
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