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АНАЛІТИКА

Найближчим часом США можуть надати Україні новий пакет військової допомоги

 

У Білому домі натякнули, що США завершують підготовку чергового пакета військової допомоги для України і оголосити його можуть вже цього тижня.

Про це в інтерв'ю СNN сказав координатор зі стратегічних комунікацій Нацради з безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"Я так підозрюю, що ви продовжите чути від США новнии про додаткові пакети безпекової допомоги, додаткової зброї і нових спроможностей для України - можливо вже й наприкінці цього тижня", - сказав він.

Кірбі не відповів на уточнююче запитання про те, чи увійдуть до пакета танки, зазначивши, що "не хоче забігати наперед щодо того, що ще не анонсоване".

"Ми продовжимо змінювати ці пакети так, щоб вони максимально відповідали тому, що потребує Україна, а якщо не можемо надати цього - то працюємо з іншими союзниками і партнерами", - зазначив Джон Кірбі. 

Паралельно держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що після чергової зустрічі формату "Рамштайн" цього тижня варто чекати "нових оголошень". 

Блінкен похвалив Британію за рішення надати танки й додаткову артилерію та наголосив, що найшвидший спосіб закінчити війну - допомогти Україні взяти гору на полі бою.
Ключові теги: США
 

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